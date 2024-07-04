«Недопустимо ссать в палатки»: Седокова упрекнула звезд на «Выжить в Дубае» Седокова упрекнула звезд за стремление унизить «народников» на «Выжить в Дубае»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Седокова

Певица Анна Седокова на шоу «Выжить в Дубае» пристыдила команду знаменитостей, которая решила испортить матрасы соперникам «из народа». Она отметила, что звезды «живут в другом мире». Для нее же недопустимо делать подобные вещи с людьми, которые спасают сограждан за «40 тысяч рублей в месяц».

Мне кажется, они живут в другом мире. У каждого же он свой. В моем мире даже в шутку недопустимо ссать в палатки тем, кто за 40 тысяч в месяц спасает сотни людей каждый день. Когда я услышала истории ребят из народной команды, у меня возникло огромное уважение к ним. И даже если это и были соперники, то исключительно на испытании, — заявила Седокова.

Примечательно, что певица продержалась в шоу всего два дня. У нее разразился скандал с другими участниками команды, которых Седокова обвинила в буллинге.

Ранее блогер Оксана Самойлова заявила, что Седокова ненавидит ее семью. Также звезда рассказала, что они не подписаны друг на друга в соцсетях. По словам Самойловой, Седокова сама отписалась от нее.

До этого Седокова рассказала о воссоединении с 31-летним мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой во время очередного приступа крапивницы. По словам бывшей солистки группы «ВИА Гра», она покрылась красными пятнами, испытывала сильные боли и пила много воды.