Оксана Самойлова рассказала об отношениях с Анной Седоковой Оксана Самойлова заявила о ненависти к ней Анны Седоковой

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Оксана Самойлова

Блогер Оксана Самойлова заявила, что певица Анна Седокова ненавидит ее семью, передает корреспондент NEWS.ru с церемонии вручения премии «Ника». Также звезда рассказала, что они не подписаны друг на друга в соцсетях. По словам Самойловой, Седокова сама отписалась от нее.

Я знаю, что она нас ненавидит. Причем это абсолютно необоснованно, — сказала Самойлова.

До этого Самойлова рассказала о проблемах из-за перепадов настроения у 12-летней дочери. По ее словам, девочка устраивает беспорядок в комнате и экспериментирует с имиджем. Самойлова выразила надежду на то, что разногласия разрешатся, когда школьница выйдет из переходного возраста.

Позже на вручении 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года — 2024» Самойлова рассказала, что они с мужем Джиганом планируют завести еще одного ребенка — вероятно, девочку, потому что они у них получаются «классными».

Также жена рэпера Джигана сообщила о том, что их 12-летняя дочь Ариела закончила музыкальную карьеру после выпуска второго трека «Касабланка» из-за хейта в Сети. Пользователи Сети в комментариях назвали клип девочки ужасным и посоветовали знаменитым родителям не лишать ее детства.