«Главное — что Россией недовольны»: куда пропала актриса Алиса Фрейндлих

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Алиса Фрейндлих

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. В каких проектах она задействована сейчас, высказывалась ли о спецоперации?

Чем известна Фрейндлих

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Санкт-Петербурге в семье народного артиста СССР Бруно Фрейндлиха и актрисы Ксении Фрейндлих. Окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского.

Актриса снималась в картинах «Город зажигает огни», «12 стульев», «Вальс», «Укрощение строптивой», «Принцесса на горошине», «Служебный роман», «Старомодная комедия», «Встреча в Останкино», «Д`Артаньян и три мушкетера», «Сталкер», «Агония», «Клетка для канареек», «Жестокий романс», «Прости», «Подмосковные вечера», «Охота», «Оскар и Розовая дама», «Линия Марты», «Большой», «Волнение» и других.

Всего в ее фильмографии более 80 работ.

Фото: РИА Новости Кадр из фильма «Служебный роман»

Что известно о личной жизни Фрейндлих

Первым мужем Алисы Фрейндлих был ее однокурсник Владимир Карасев. Они прожили в браке год.

Вторым мужем Фрейндлих был театральный народный артист СССР Игорь Владимиров. Пара поженилась в начале 1960-х годов, развелась — в 1981 году.

В этом браке родилась дочь Варвара, которая тоже стала актрисой. Сейчас у нее есть двое детей — дочь Анна и сын Никита. Последний стал кинопродюсером.

Третий муж Фрейндлих — актер и художник-постановщик Юрий Соловей. Они поженились в начале 1980-х годов, развелись в 1990 году.

Что Фрейндлих говорила о Крыме

Алиса Фрейндлих напрямую не комментировала спецоперацию, но говорила, что за годы жизни всегда чувствовала, как к России предвзято относятся западные коллеги.

«Тут мы с вами ударяемся в политику, а это не мое. Но я скажу… Главное — что Россией недовольны. Почему именно — дело второе. Крым — не причина, а только повод проявить это недовольство. Мы дали повод», — считает актриса.

По ее мнению, чтобы рассуждать о происходящих событиях, необходимо хорошо знать историю.

«Мы поступили правильно: я считаю, что Крым испокон веку был наш. А то, что Хрущев, царство ему небесное, сотворил такую белиберду, отдав Крым Украине, — он же не знал, что Советский Союз распадется, ему это и в голову не приходило. Если бы он знал, то, может, тогда бы этого и не сделал», — рассуждала она.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алиса Фрейндлих и Никита Михалков

Что Фрейндлих говорила об уехавших артистах

Алиса Фрейндлих после начала спецоперации сообщила, что не планирует уезжать из России. По ее мнению, уехавшие артисты перебрались за границу из-за неуверенности в своем будущем.

Она сравнивала происходящее в стране с ремонтом в квартире: пока он идет, все недовольны, но когда все заканчивается, хочется снова жить в этом помещении и создавать уют, для чего приходится много трудиться.

«Люди страшатся не столько того, что завтра не будет хамона, пармезана и других мелочей, без которых человек может прожить нормально, а того, что в мире назревают конфликты и положительная энергия в них окажется в меньшей силе, чем отрицательная», — объясняла Фрейндлих aif.ru.

Чем сейчас занимается Фрейндлих

Алиса Фрейндлих продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановке «Лето одного года».

В 2022 году артистка также снялась в картине «Родители строгого режима».

Фрейндлих живет в Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна. Свободное время она предпочитает проводить с семьей на даче в поселке Комарово, земельный участок в котором получила по распоряжению законодательного собрания как почетный гражданин города.

«Почти деревенский домик, который мы старались поддержать. Я насажала там столько деревьев сама, так что теперь они окружают дом, как в чаше», — рассказывала актриса в программе «Ты не поверишь!».

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