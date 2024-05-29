Названа дата беседы по иску о расторжении брака Алсу Суд 6 июня проведет беседу по иску о расторжении брака Алсу

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Алсу

6 июня в судебном участке мирового судьи Пресненского района Москвы состоится беседа по делу о расторжении брака между певицей Алсу и предпринимателем Яном Абрамовым, сообщается на портале единого информационного пространства мировых судей Москвы. Назначенное время для беседы — 12:15 мск. В данном деле певица выступает в роли истца. Это, возможно, подтверждает, что именно она подала на развод.

Ранее стало известно, что Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. Ее заявление зарегистрировано на портале мировых судей города Москвы. Отмечается, что дело поступило 24 мая в участок № 418.

За месяц до этого, комментируя слухи о своем разводе, артистка призвала не реагировать на неподтвержденные сообщения в соцсетях и подчеркнула, что единственную правду поклонники могут узнать только от нее. Алсу заявила, что все эти разговоры не имеют отношения к правде.

В Сети также появлялись сообщения, что Абрамов изменял Алсу в течение 10 лет, прежде чем она решилась на развод. По словам источника из окружения пары, о многочисленных романах предпринимателя на стороне знала вся Москва. Певица при этом пыталась долгое время спасти отношения.