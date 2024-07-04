Аргентина, британский паспорт, новая работа: куда пропал Сергей Брилев

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Сергей Брилев

Сергей Брилев — журналист и телеведущий. Почему он уволился с ВГТРК, где и как живет сейчас?

Чем известен Брилев

Сергей Брилев родился 24 июля 1972 года. Окончил факультет международной журналистики МГИМО. Также проходил обучение в Институте иностранных языков Монтевидео.

Телевизионную карьеру Брилев начал в 1995 году, когда был приглашен на должность спецкора канала «Россия 1». Спустя год он получил премию ТЭФИ за актуальные репортажи из Чечни, Буденновска и других горячих точек.

В 1996 году журналист возглавил бюро телеканала в Лондоне и пробыл на этом посту пять лет. В 2001 году он вернулся в Москву и стал ведущим передачи «Вести». Позже он вел программы «Пятая студия», «Форт Боярд», «Федерация».

До марта 2022 года Брилев также занимал должность замдиректора «России 1».

Телеведущий находится под санкциями Великобритании, Украины, Австралии и Канады.

Что известно о личной жизни Брилева

Сергей Брилев женат на преподавателе английского языка Ирине Брилевой. Пара поженилась в 1998 году в Лондоне.

В браке родилась дочь Александра.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Брилев

Есть ли у Брилева двойное гражданство

В ноябре 2018 года появилась информация о том, что Сергей Брилев является гражданином Великобритании.

Сам журналист тогда сообщил, что никогда не скрывал от руководства канала «Россия 1» этого факта и считает, что может работать на государственном канале, имея двойное гражданство.

«Зачем расследовать то, что я никогда не скрывал? Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС», — объяснял Брилев.

Он также рассказал, как именно получил гражданство Британии.

«1995 год. Между двумя командировками на первую чеченскую я приезжаю в Лондон на курсы Би-би-си. Но одновременно делаю серию сюжетов для „Вестей“. Мне предлагают стать собкором ВГТРК в Лондоне», — утверждал телеведущий.

Почему Брилев ушел из руководства ВГТРК

В марте 2022 года Сергей Брилев сообщил в соцсетях, что уволился с руководящей должности на ВГТРК. Он объяснил, что больше не видит смысла носить титул замдиректора канала.

По словам Брилева, ему «надоело вычитывать пусть и дивные, но чужие тексты» и он хочет «вдумчиво и обстоятельно выписывать и монтировать свои собственные» произведения.

«В этом году все наконец-то сошлось. В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск „Вестей в субботу“ (что подвело черту и под периодом, когда мне было зачем носить титул замдиректора канала). После этого я наконец-то переключился на работу исключительно над тем, где я обладаю, кажется, по-настоящему редкими собственными знаниями и навыками», — заявил журналист.

После этого Брилев организовал себе командировку в Бразилию, Парагвай, Боливию, Аргентину, Уругвай и Эквадор. Он уточнил, что хотел показать на экране «особый взгляд» этих стран на происходящие в мире события.

Чем сейчас занимается Брилев

Сергей Брилев является президентом ассоциации международной премии в области энергетики «Глобальная энергия». После ухода с телевидения он выпустил несколько документальных фильмов, в том числе «Мировой водораздел» о роли ГЭС в энергоснабжении России и мира. Также он лично участвовал в награждении лауреатов премии.

Помимо этого, журналист ведет Telegram-канал, где публикует вырезки из своих репортажей и новости.

По данным Telegram-канала «НеМалахов», Брилев переехал жить в Аргентину. Телеведущий освещает все новости этой страны.

Кроме того, он продолжает сотрудничать с «Россией 1». Так, Брилев появлялся в эфире канала с репортажем с места событий для программы «Вести недели» Дмитрия Киселева.

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