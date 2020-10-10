Рудковскую обвинили в очередной «показухе» за дорогущую сумку от Dior

https://static.news.ru/photo/c30f1d14-0c35-11eb-b266-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Яна Рудковская в очередной раз подверглась жёсткой критике за похвальбу богатством и выставлением достатка напоказ. На этот раз поводом для осуждения стала новая люксовая сумка продюсера от Dior.

За брендовую вещь, как выяснили СМИ, телеведущая «отвалила» 240 тыс. рублей за саму сумку и 115 тыс. рублей за отдельно продающийся ремень. При этом сама телеведущая выглядела на фото очень довольной.

А какое сегодня прекрасное воскресенье, и какая хорошая погода в Москве! Собираемся болеть за нашу команду, — подписала снимок Рудковская, имея в виду фигуристов, которые занимаются у её мужа Евгения Плющенко.

Но вместо того, чтобы порадоваться за светскую львицу, подписчики накинулись на неё с упрёками. Подписчики увидели в публикации скрытую рекламу, хвастовство дорогой вещью, к тому же её обвинили в том, что продюсер посещает массовые мероприятия, подвергая опасности своих родных и близких. И это при том, что в семье появился новорожденный ребёнок.

Многие пользователи сошлись во мнении, что как мать Яна Рудковская совсем не уделяет времени младшему сыну Арсению, рождённому от суррогатной матери. В блоге телезвезды мало совместных фото с малышом.

И напоследок Рудковскую раскритиковали в пух и прах за использование фотошопа. На снимках, пишут пользователи, звезда так «помолодела», что её невозможно узнать. «Какая же это показуха! Укладка, одежда, сумка, даже приобретение ребенка! Есть женщины, которые входят в список Forbes и ведут себя куда скромнее», — пришли к выводу подписчики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Яна Рудковская подверглась шквалу критики со стороны подписчиков, показав детскую комнату для новорожденного сына Арсения. Дорогущие кроватка и прочая мебель, коляска от Dior вызвали возмущение людей, которые осудили желание продюсера хвастаться богатством.