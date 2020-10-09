«Даже дети напоказ»: фанаты ополчились на Рудковскую за хвастовство

https://static.news.ru/photo/ed7ddda8-0ab2-11eb-bd7b-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Яна Рудковская подверглась шквалу критики со стороны подписчиков, показав детскую комнату для новорожденного сына Арсения. Дорогущие кроватка и прочая мебель, коляска от Dior вызвали возмущение людей, которые осудили желание продюсера хвастаться богатством.

На фото в фирменной кроватке для новорожденного расположился старший сын Плющенко — Саша или как его называют дома Гном Гномыч.

Саня требует срочно сделать ему такую же кроватку его размеров и говорит, что когда он был малыш, у него таких колыбелек и спальных мест не было, — «пожаловалась» в подписи к снимку жена фигуриста.

Но вместо умиления и восторга пользователи выдали негативную реакцию. «Сколько же красивых вещей Яна пропиарит благодаря крохе», «Всё напоказ, даже дети», «Выглядит так, как будто в магазин сходила за новой игрушкой», «Ни за какие деньги бы не выставляла семью, очнитесь Яна!», — попробовали привести продюсера в чувство поклонники.

Но не все ополчились на Рудковскую. Нашлись и те, кто посоветовал «завистникам» быть добрее, а светской львице и её мужу пожелали счастья.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын Рудковской и Плющенко, которого больше знают как Гном Гномыча, подарил подружке комплект Dior за 60 тыс. рублей. Мальчик может себе это позволить, так как за год зарабатывает миллионы.