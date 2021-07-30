Рудковская назвала стоимость обучения в академии Плющенко

Продюсер Яна Рудковская назвала стоимость обучения в академии фигурного катания своего мужа, фигуриста Евгения Плющенко. Точную сумму она опубликовала в сторис.

Начальная подготовка в «Ангелы Плющенко» с трёх лет! 15 тысяч рублей в месяц! Очень демократично, — заявила Рудковская.

Спортивная школа Плющенко открылась в 2017 году, с тех пор пара активно развивает свою академию: они создают наиболее комфортные условия для учеников и уделяют особое внимание внешнему виду своей базы. Рудковская рассказала, что пруд с кувшинками, находящийся на территории «Ангелов Плющенко», они с мужем обустраивали сами. Вместе с другими спортсменами в академии занимается и маленький сын Евгения Александр, более известный под псевдонимом Гном Гномыч.

Ранее Рудковская негативно высказалась о блогере Лене Миро и назвала сумму, которую заплатила суррогатной матери, выносившей её ребёнка.