Пятая жена Петросяна показала свои носки

https://static.news.ru/photo/2ae88da6-f36f-11ea-b5c3-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Супруга шоумена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поддержала модный тренд — выставить напоказ носки. Для этого она подобрала бежевый предмет гардероба с текстовым принтом.

Надпись на носках именитой модницы призывает «всегда мечтать», их она продемонстрировала в Instagram. Помимо этого, Брухунова облачилась в разноцветный кардиган, бежевые брюки и замшевые лоферы в тон.

Пятая супруга Петросяна не только отслеживает тренды, но и старается обыгрывать их в образах на свой лад. При этом она не пользуется услугами стилистов, стараясь придумывать свой стиль самостоятельно, пишет Teleprogramma.pro.

Новый наряд поклонникам звёздной пары понравился, они сочли его необычным: носки назвали классными и заявили, что «кофта — огонь» и вообще супер. В целом образ подписчики охарактеризовали как «мягкий, тёплый, уютный».

Ранее NEWS.ru рассказывал об элитном отдыхе, который шоумен и его жена организовали для себя в Сочи.