Пятая жена Петросяна показала свои носки

Супруга шоумена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поддержала модный тренд — выставить напоказ носки. Для этого она подобрала бежевый предмет гардероба с текстовым принтом.
Надпись на носках именитой модницы призывает «всегда мечтать», их она
Пятая супруга Петросяна не только отслеживает тренды, но и старается обыгрывать их в образах на свой лад. При этом она не пользуется услугами стилистов, стараясь придумывать свой стиль самостоятельно,
Новый наряд поклонникам звёздной пары понравился, они сочли его необычным: носки назвали классными и заявили, что «кофта — огонь» и вообще супер. В целом образ подписчики охарактеризовали как «мягкий, тёплый, уютный».
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