Дорого и атмосферно: Петросян устроил Брухуновой элитный отдых в Сочи

https://static.news.ru/photo/6f9553e4-ea00-11ea-9137-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Шоумен Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова в условиях пандемии последние летние дни проводят на российском Черноморском побережье. Однако отдых в Сочи они организовали так, что он ничуть не уступает поездке за границу — дорого и с комфортом.

Пара остановилась в элитном отеле Hyatt Regency Sochi, на территории которого есть бассейн с роскошным видом, а также фитнес-центр и SPA-зона. Номер люкс с окнами на акваторию моря там может обойтись в сумму от 60 тысяч рублей за ночь, пишет StarHit.

Неподалёку расположено немало курортных достопримечательностей — морской порт, парки «Дендрарий» с фуникулёром и «Ривьера» с большим количеством развлечений. Однако артист юмористического амплуа и его спутница предпочитают им и отдыху у воды отдалённые поездки.

Среди прочего они, к примеру, посетили ферму в горах, где супругам показали лошадей, коз и овец, а также угостили вкусным обедом.

Ужинать же супруги предпочитают в местном ресторане Mamai-Calé. Он известен не только изысканным меню, но и довольно высокими ценами: средний чек заведения составляет семь тысяч рублей. По словам Брухуновой, «об этом месте судачат даже в Москве». Коротко она охарактеризовала это место как «атмосферно, вкусно, дорого». Из вкусностей Петросян и его избранница выбрали хачапури на вертеле, ризотто с морепродуктами и французский сладкий десерт мильфей.

К слову, перелёт в Сочи стал первым для супругов за пять месяцев. Брухунова призналась, что даже не хотела выходить из самолёта — так быстро воздушное судно доставило их из столицы на черноморский курорт.

Впрочем, у путешествия на юг был и другой, сугубо рабочий замысел. В конце августа в Сочи должны были состояться юмористические концерты Петросяна. Однако из-за коронавирусных ограничений до последнего момента не было понятно, будут ли они. До этого, как писал NEWS.ru, из-за пандемии сорвались выступления шоумена в Крыму.