Петросян пожаловался на отменённые концерты в Крыму

https://static.news.ru/photo/f04ccb08-dee7-11ea-8cde-fa163e074e61_660.jpg Евгенй Петросян Фото: petrosyanevgeny/instagram.com

Юморист Евгений Петросян высказал непонимание, почему в кинотеатре можно собирать зрителей, а в концертном зале — нет. По словам артиста, из-за коронавируса у него уже отменены концерты в Крыму, а теперь под вопросом выступления в Сочи и Адлере.

Как пожаловался он в Instagram, власти Краснодарского края до сих пор не говорят, состоятся ли его концерты, запланированные на конец августа. Он также выразил надежду, что его выступления всё же не отменят.

Я не совсем понимаю, почему в кинотеатре можно собирать зрителей, а в концертном зале — нет? Почему в салоне самолета нет шахматной рассадки, а в театральном зале планируется? — написал Петросян.

Сатирик добавил, что эстрадным артистам нужно держать себя в форме, а для этого они должны выходить на сцену и взаимодействовать со зрителями. Если артист не выходит на сцену в течение долгого времени, ему нелегко «восстановиться», пояснил он.

В то же время Петросян сказал, что понимает, почему губернатор Краснодарского края «осторожничает», поскольку осторожность лучше, чем «потом долгое лечение».

Ранее юморист решил заняться своим здоровьем ради своей возлюбленной Татьяны Брухуновой. Телеведущий посетил частную клинику. Там массажист сделал ему несколько омолаживающих процедур, а также проверил растяжку звезды, писал NEWS.ru.