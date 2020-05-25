Пугачёва поздравила Орбакайте с днём рождения кадрами из фильма «Чучело»

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва поздравила актрису и певицу Кристину Орбакайте с днём рождения. В Instagram она опубликовала архивные фото со съёмок кинофильма «Чучело», в котором дебютировала её 49-летняя дочь в 1983 году.
Чудо моё! Живи долго и верь в чудеса, — подписала фото Пугачёва.
Как писал NEWS.ru, 14 мая внуку Пугачёвой Дени Байсарову исполнилось 22 года. Он получил поздравления от многих известных людей, однако трогательнее всего с этой датой Дени поздравила его возлюбленная Маша. Девушка призналась, что очень любит молодого человека, и назвала его своей лучшей половиной. Известно, что Мария учится в МГИМО и увлекается конным спортом. Кроме того, она уже познакомилась с мамой Дени Кристиной Орбакайте и бабушкой Аллой Пугачёвой. Произошло это на юбилее Примадонны, которая одобрила выбор Дени.
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