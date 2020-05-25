Пугачёва поздравила Орбакайте с днём рождения кадрами из фильма «Чучело»

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Дмитрий Дибров считает, что у Надежды Бабкиной есть некая миссия на земле, которую она ещё не выполнила. Именно поэтому певица осталась жива и теперь, вполне вероятно, проживёт ещё много лет.

Дибров признался, что очень переживал за Бабкину. На время её болезни журналист подменял её в программе «Модный приговор». Понимаете, господь ставит каждому человеку некую задачу на земле. Болезнь и смерть...