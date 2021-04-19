«Проходил по здоровью»: Гальцев рассказал, почему не стал космонавтом

https://static.news.ru/photo/87c8e6f8-a19b-11eb-8082-96000091f725_660.jpg Фото: public200013527/vk.com

Актёр, телеведущий и артист клоунады Юрий Гальцев в эфире передачи «Вечерний Ургант» рассказал, почему у него не получилось стать космонавтом.

По его словам, врачи выявили у него неправильное строение ротовой полости.

Я сдал. Проходили же по здоровью. И вдруг приходит доктор, бабушка. Она что-то мерила, какую-то штучку мне засунула. «Ой, родной, ты там, на верхотуре, задохнешь», — поделился артист.

Гальцев объяснил Ивану Урганту, что именно после осмотра ротовой полости его признали непригодным. В связи с этим он так и не попал в авиационное училище. При этом юморист уверен, что если бы тогда у него получилось поступить на лётчика, он «сейчас был бы как минимум губернатором».

Ранее поклонники заподозрили роман между Юрием Гальцевым и молодой актрисой после публикации фото в обнимку. На снимке 59-летний заслуженный артист России нежно обнимает незнакомку в неглиже, на плече у которой стоит его автограф. А в подписи к фото клоун признаётся девушке в любви.