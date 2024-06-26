Продюсер Лавров: Вайкуле для европейцев — какая-то стареющая Барби

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Лайма Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле для жителей Европы — «какая-то стареющая Барби», высказал мнение в беседе с NEWS.ru бывший концертный директор Софии Ротару и продюсер Сергей Лавров. Он считает, что Юрмала, где артистка планирует провести фестиваль, отличается от крупных городов. По мнению Лаврова, место, выбранное для мероприятия, — «такая периферия».

Наверное, если бы фестиваль проходил в Париже или Берлине и освещался европейскими СМИ, на него и поехали бы, а этот проходит в Юрмале, в какой-то латвийской деревне, даже не в Риге. Это не знаменитый фестиваль в Сан-Ремо и не Евровидение, а локальное мероприятие, каких много. Не знаю, с чем сравнить, но это такая периферия! Сама Вайкуле для европейцев — какая-то стареющая Барби, — считает Лавров.

Ранее стало известно, что на трехдневном фестивале певицы Лаймы Вайкуле «Рандеву», который пройдет через месяц в Юрмале, занято около 30% концертного зала. При этом отмечается, что «по-настоящему» продано не больше 10% билетов. По мнению Лаврова, часть из них в итоге раздадут бесплатно, а не за деньги чтобы все места в зале были заняты.