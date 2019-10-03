01.10.2019г. Новая страница в моей жизни. Спасибо большое всем за поздравления! Я очень счастлива! Спасибо тебе @gelovinnik

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Удивительно, что не надоедаем друг другу. Самая частая причина, по которой я могу иногда побыть без Олега, его работа и моя учеба. В это время очень по нему скучаю. Мы крайне редко ругаемся и быстро миримся, никто из нас не терпит обиды. Несмотря на то, что оба очень вспыльчивые и темпераментные, — написала она.

Недавно влюблённые ездили в Софию, где живёт семья Алекс. Там Олег познакомился с будущими родственниками.

Винник около двух лет встречался с бывшей участницей и ведущей проекта «Дом-2» Катей Жужей. Она рассказывала, что в их доме был уголок, где Олег бережно хранил фото погибшей семьи, жены и двоих детей, которых не стало 31 октября 2015 года. Мужчина признавался, что боль от потери уже не отпустит его.

Ранее пиар-директор скончавшейся полгода назад певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала в Instagram, что работала с популярным телеведущим Дмитрием Дибровым, с которым у неё складывались «непростые творческие отношения», писал News.ru.