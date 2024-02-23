Последние новости шоубиза 23 февраля: SHAMAN, Ивлеева, Лолита, Кудрявцева

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Анастасия Ивлеева, Shaman (Ярослав Дронов), Лера Кудрявцева

Телеведущей Лере Кудрявцевой предстоит операция после перелома колена, а певица Лолита Милявская раскрыла размер своей пенсии. Какие еще последние новости российского шоу-бизнеса известны сегодня, где в ближайшее время выступит исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN), кто раскритиковал блогера Анастасию Ивлееву и почему?

Какие последние новости известны про SHAMAN

Сегодня, 23 февраля, SHAMAN вместе с народным артистом России Олегом Газмановым выступит на ВДНХ. На выставке «Россия» состоится музыкально-патриотический спектакль «Вера. Надежда. Любовь».

SHAMAN исполнит в роль рассказчика, а Газманов появится в финале постановки. Также зрителей ожидает концерт — артисты споют свои хиты. Спектакль начнется в 19:00.

Также в ближайшее время SHAMAN даст концерты в Магнитогорске (24 февраля), Новосибирске (25 февраля), Омске (27 февраля), Москве (9, 10, 11 марта), Санкт-Петербурге (20, 21 марта), Ессентуках (26, 27 марта), Ставрополе (28 марта), Краснодаре (30, 31 марта), Ростове-на-Дону (2, 3, 4 апреля), Таганроге (6, 7 апреля), Уфе (20 апреля), Ижевске (22 апреля) и Набережных Челнах (25 апреля).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вперед выступлением на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вперед выступлением на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub»

Какие последние новости известны про Ивлееву

Анастасия Ивлеева на фоне скандала с организацией «голой» вечеринки может запланировать поездку в ДНР, сообщил Telegram-канал BRIEF со ссылкой на информированные источники. По данным канала, в ходе визита телеведущая, вероятнее всего, посетит Донецк и побывает на мемориальном комплексе «Аллея ангелов».

«Организатор „голой“ вечеринки в московском клубе Mutabor Анастасия Ивлеева в ближайшее время может лично посетить ДНР, сообщают информированные источники. По их данным, в ходе визита она совершенно точно посетит Донецк и побывает на мемориальном комплексе „Аллея ангелов“. Возможны поездки и в другие города республики. Визит будет носить исключительно гуманитарный характер. Ивлеева может посетить больницы, детские дома, пообщаться с местной молодежью, встретиться с ранеными местными жителями. Естественно, она публично осудит обстрелы республики со стороны ВСУ. Анастасия рассчитывает, что благодаря этой поездке она сможет решить все свои проблемы и окончательно оправиться от последствий резонансной декабрьской тусовки», — пишет BRIEF.

Во время концерта в Москве рэпер Дмитрий Пахомов (ОМ) негативно высказался в адрес Ивлеевой. В частности, музыкант прокомментировал слухи о возможной поездке блогера в Донбасс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

ОМ заявил, что Донбасс не стиральная машина и когда туда приезжают люди типа Ивлеевой — это настоящее оскорбление. Музыкант также провел минуту молчания в зале в память обо всех погибших в зоне спецоперации.

Артист не знал, что в этот момент Ивлеева находилась в зале. По данным Telegram-канала Mash, услышав высказывания ОМ, она покинула его выступление.

«Как только Ивлеева услышала горькую правду о себе со сцены, тут же рванула к выходу», — пишет Mash.

Через некоторое время в Telegram-канале телеведущей появилась видеозапись с выступления рэпера. Ивлеева поблагодарила его за мероприятие.

«Сила в делах! Дима, спасибо за концерт», — написала блогер.

Какие последние новости известны про Лолиту

Лолита Милявская рассказала, что размер ее пенсии составляет 23,8 тысячи рублей. Также она получает надбавку от властей Москвы.

«Всем, кто писал под моими постами „бабка“, посвящаю и подтверждаю гордость за пенсионное удостоверение. Моя пенсия составляет 23 856 рублей 55 копеек! Спасибо Москве за надбавку», — написала исполнительница в Telegram-канале.

Лолита добавила, что содержит семью и помогает людям на «честно заработанные» деньги. Также она напомнила, что у налоговой службы не возникало претензий и вопросов к ней.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Какие последние новости известны про Кудрявцеву

Недавно Лера Кудрявцева рассказала о полученном переломе колена с разрывом крестообразной связки.

Теперь телеведущая сообщила, что ей предстоит операция. Она показала видео осмотра врачом, на котором видно состояние ее колена. Кудрявцева отметила, что после травмы друзья приносят ей торты и пирожные, от поедания которых она набрала вес.

«Вот почему, когда приходят гости, в данном случае „навестить“, приносят торты, пирожные, пирожки? Ну ясен пень, я лежу пока и в лучшем случае ковыляю до кухни и туалета. Затрат калорий — ноль. Щеки мои видны уже тем, кто смотрит мне в затылок, а жопа колыхается, как у Женуарии из сериала „Рабыня Изаура“. На этой неделе операция», — сообщила она в Telegram-канале.

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