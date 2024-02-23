Филипп Киркоров: последние новости 23 февраля, возвращение на ТВ, Донбасс

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров возвращается на канал ТНТ после «отмены». Какие еще последние новости о поп-короле известны, где он появится, кто раскритиковал его после поездки в Донбасс?

Что известно о возвращении Киркорова на ТНТ

В конце декабря прошлого года, после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, Филиппа Киркорова стали вырезать из концертов и программ. Так, его убрали из картины канала ТНТ «Иван Васильевич меняет все!». Вместо него в фильме сыграл звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый.

В субботу, 24 февраля, поп-король вернется на ТНТ. Он примет участие в музыкальной передаче «Конфетка». Реклама выпуска уже была показана на телеканале.

Помимо этого, Telegram-канал опубликовал фрагмент из реалити-шоу «Сокровища императора» с участием Киркорова, которое снимали осенью прошлого года в Пекине. В кадре певец бегает по китайской столице, держа в руках живого гуся.

Программа должна выйти в эфир ТНТ в марте 2024 года.

«Филипп Киркоров душил гуся, бегая по Китаю. На съемках еще одного шоу — из которого его планировали вырезать, но передумали. О круговороте Бедросовича на экранах говорили весь декабрь и январь. Из-за „голой“ тусовки поп-короля роли в „Иван Васильевич меняет все“ и вырезали из новогодних огоньков. После вопросы появились к уже отснятым, но не вышедшим проектам. Один из них — реалити-шоу „Сокровища императора“, которое делали в Китае осенью. Там звезды бились за 14 млн рублей, в том числе Киркоров. Но из-за скандала его участие оказалось под вопросом. Но затем случились извинения и правильные двери. Итог — возвращение на экраны», — пишет Mash.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что известно о поездке Киркорова в Донбасс

Филипп Киркоров после «голой» вечеринки дважды посетил Донбасс.

Так, 3 февраля артист побывал в Горловке, где выступил перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Он привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов, а также пообещал оплатить протезы трем военнослужащим.

16 февраля музыкант ездил в Макеевку и привез детям игрушки — куклы в виде себя.

Кто раскритиковал Киркорова после поездки в Донбасс

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что поездка Филиппа Киркорова в Донбасс «никому не нужна».

«Поездки Киркорова и других наглых и бесстыжих фигурантов в Донбасс никому не нужны, и это форменное издевательство над жителями региона, которые все иссечены осколками и ежеминутно находятся под угрозой смерти», — считает он.

Священник из Донецка иеромонах Феофан порекомендовал Филиппу Киркорову, а также Анастасии Ивлеевой, которая, по слухам, скоро тоже отправится в Донбасс, не приезжать.

«Хотелось бы порекомендовать таким, как Ивлеева и недавно посещавший Донецк Киркоров: сюда не нужно приезжать, чтобы здесь себе какие-то плюсы прибавить в репутацию, рейтинг. Это все очень пошло. Донбасс — это не место для того, чтобы какой-то хайп здесь собирать, какую-то популярность или автографы. В Донбассе рождается новое золото — человеческое золото России, и новая Россия рождается здесь. Вся эта фольга, блестки, мишура, которые раньше называли золотом, звездами, которые были до начала спецоперации, — это все ушло в далекое, безнадежное прошлое», — цитирует его Telegram-канал Brief.

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