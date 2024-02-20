«Я лежу пока»: Лера Кудрявцева сообщила о последствиях травмы ноги Лера Кудрявцева сообщила о предстоящей операции на ноге после разрыва связок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева в Telegram-канале сообщила о предстоящей операции после перелома ноги с разрывом крестообразных связок. Она поделилась видео осмотра врачом, на котором видно состояние ее колена. Кудрявцева отметила, что после травмы друзья приносят ей торты и пирожные, от поедания которых она поправилась.

Вот почему, когда приходят гости, в данном случае «навестить», приносят торты, пирожные, пирожки? Ну ясен пень, я лежу пока и в лучшем случае ковыляю до кухни и туалета. Затрат калорий — ноль. Щеки мои видны уже тем, кто смотрит мне в затылок, а жопа колыхается, как у Женуарии из сериала «Рабыня Изаура». На этой неделе операция, — сообщила Кудрявцева.

Ранее травматолог-ортопед Максим Саутин заявил, что Кудрявцева будет восстанавливаться от перелома ноги с разрывом передних крестообразных связок колена до восьми месяцев. По его словам, при скорейшей пластике связки ожидается хоть и долгое, но с понятными перспективами восстановление. Доктор подчеркнул, что повреждения передней крестообразной связки сопровождаются повреждением костных структур, в первую очередь плато большеберцовой кости или так называемых мыщелков большеберцовой кости. После реабилитации телеведущая сможет полноценно заниматься спортом, сообщил медик.

До этого Кудрявцева рассказала о полученном переломе колена с разрывом крестообразной связки. Она предположила, что чем-то «прогневила Бога», и назвала происходящее с ней «каким-то сюром». Кудрявцева подчеркнула, что до этого никому не желала зла, всем помогала и занималась благотворительностью.