Полина Гагарина напугала фанатов неестественной худобой

Полина Гагарина опубликовала фото в купальнике и привела в ужас фанатов сильной худобой. Певица позирует на фоне футбольных ворот в синем бикини на фоне голубого неба и зелёного газона.
Хороший день сегодня. Тёплый! Пользуюсь моментом, а то скоро, говорят, снова прохладно, — подписала снимок артистка.
Но подписчики Гагариной обратили внимание не на пейзаж, а на фигуру певицы. Многие посчитали, что она перестала есть и доводит себя до состояния дистрофии. Поклонники начали уговаривать артистку снова принимать пищу. «Просто один скелет», написали они.
Однако, нашлись и такие, кто посчитал певицу «шикарной», а её худобу назвали «прекрасной спортивной формой».
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица и актриса Полина Гагарина рассказала, как ей удалось восстановить форму после беременности и сбросить несколько десятков килограммов лишнего веса.
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