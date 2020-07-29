Полина Гагарина напугала фанатов неестественной худобой

https://static.news.ru/photo/fb58126a-d20c-11ea-afd6-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: City News Moskva/Global Look Press

Полина Гагарина опубликовала фото в купальнике и привела в ужас фанатов сильной худобой. Певица позирует на фоне футбольных ворот в синем бикини на фоне голубого неба и зелёного газона.

Хороший день сегодня. Тёплый! Пользуюсь моментом, а то скоро, говорят, снова прохладно, — подписала снимок артистка.

Но подписчики Гагариной обратили внимание не на пейзаж, а на фигуру певицы. Многие посчитали, что она перестала есть и доводит себя до состояния дистрофии. Поклонники начали уговаривать артистку снова принимать пищу. «Просто один скелет», написали они.

Однако, нашлись и такие, кто посчитал певицу «шикарной», а её худобу назвали «прекрасной спортивной формой».

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица и актриса Полина Гагарина рассказала, как ей удалось восстановить форму после беременности и сбросить несколько десятков килограммов лишнего веса.