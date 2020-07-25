Полина Гагарина раскрыла секрет похудения на 30 кг

https://static.news.ru/photo/c3b2ae8e-cf36-11ea-bcb0-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица и актриса Полина Гагарина рассказала, как ей удалось восстановить форму после беременности и сбросить несколько десятков килограммов лишнего веса.

Полина при этом подчеркнула, что вес её в тот период достигал 80 кг, а после того как она изменила свой рацион и ввела в него всего пять продуктов, он остановился на отметке в 50 кг.

Победительница «Фабрики звёзд» и обладательница второго места на «Евровидении» рассказала, что сейчас ест часто и понемногу, придерживаясь системы дробного питания. Она исключила всё сладкое, калорийное и не питается жирной пищей, красным мясом, колбасой и другими полуфабрикатами.

При этом на столе Полины всегда есть рыба, морепродукты, овощи, за исключением картофеля, цельнозерновые злаки и много зелени, пишет «Комсомольская правда».

Гагарина также занимается спортом. Она предпочитает тренажёрный зал, йогу и бег. Недавно Полина, которая сейчас переживает развод со вторым супругом и отцом дочки Мии фотографом Дмитрием Исхаковым, показала свои тренировки.

О том, что одна из самых известных пар российского шоу-бизнеса находится на грани развода, СМИ написали ещё весной. Сами супруги никак не прокомментировали эти слухи. Позже Исхаков подтвердил , что их брак трещит по швам и они не живут вместе. Интересно при этом, что певица по-прежнему подписана в Instagram на своего супруга, а вот фотограф больше не следит за ней в соцсети.

Пара поженилась в 2014 году. У Гагариной уже тогда был ребёнок от предыдущего брака с актёром Петром Кисловым, в 2017 году у супругов родилась дочка.

Как писал NEWS.ru, ранее певица впервые ответила на вопрос о расставании со своим мужем.