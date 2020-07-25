Полина Гагарина раскрыла секрет похудения на 30 кг

Певица и актриса Полина Гагарина рассказала, как ей удалось восстановить форму после беременности и сбросить несколько десятков килограммов лишнего веса.
Полина при этом подчеркнула, что вес её в тот период достигал 80 кг, а после того как она изменила свой рацион и ввела в него всего пять продуктов, он остановился на отметке в 50 кг.
Победительница «Фабрики звёзд» и обладательница второго места на «Евровидении» рассказала, что сейчас ест часто и понемногу, придерживаясь системы дробного питания. Она исключила всё сладкое, калорийное и не питается жирной пищей, красным мясом, колбасой и другими полуфабрикатами.
При этом на столе Полины всегда есть рыба, морепродукты, овощи, за исключением картофеля, цельнозерновые злаки и много зелени, пишет «Комсомольская правда».
Гагарина также занимается спортом. Она предпочитает тренажёрный зал, йогу и бег. Недавно Полина, которая сейчас переживает развод со вторым супругом и отцом дочки Мии фотографом Дмитрием Исхаковым, показала свои тренировки.
О том, что одна из самых известных пар российского шоу-бизнеса находится на грани развода, СМИ написали ещё весной. Сами супруги никак не прокомментировали эти слухи. Позже Исхаков
Пара поженилась в 2014 году. У Гагариной уже тогда был ребёнок от предыдущего брака с актёром Петром Кисловым, в 2017 году у супругов родилась дочка.
Как писал NEWS.ru, ранее певица впервые ответила на вопрос о расставании со своим мужем.
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