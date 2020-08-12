Похудевшая Каменских показала мучительную борьбу за фигуру

Украинская певица Анастасия Каменских восхитила поклонников хрупкими формами, с которыми вышла из самоизоляции, отправившись отдыхать на средиземноморское побережье Турции. В одном из элитных отелей Кемера она смогла продемонстрировать многочисленные купальники и эффектную фигуру.
Некоторым разительные перемены в образе звезды пришлись по вкусу, однако есть и те, кто с грустью вспоминает её былые выдающиеся формы,
Но и перед соблазнами певице устоять непросто. В Instagram она
Самый непростой ежедневный выбор для каждой девочки. Знакомо? Мне — очень! — написала Каменских.
Она призналась, что время от времени всё-таки балует себя вкусностями, съедая понемногу что-нибудь из запретного списка. «Я тоже живой человек», — объяснила Каменских.
Ранее, как писал NEWS.ru, её супруг Алексей Потапенко, больше известный под сценическим псевдонимом Потап, поделился с поклонниками фотографией, сделанной на отдыхе у тёщи. Мама Анастасии угостила звёздную чету гречкой со сметаной и ягодами из своего сада.
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