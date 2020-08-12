Похудевшая Каменских показала мучительную борьбу за фигуру

https://static.news.ru/photo/2570dd7a-dcb2-11ea-b530-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Каменских Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинская певица Анастасия Каменских восхитила поклонников хрупкими формами, с которыми вышла из самоизоляции, отправившись отдыхать на средиземноморское побережье Турции. В одном из элитных отелей Кемера она смогла продемонстрировать многочисленные купальники и эффектную фигуру.

Некоторым разительные перемены в образе звезды пришлись по вкусу, однако есть и те, кто с грустью вспоминает её былые выдающиеся формы, сообщает Тeleprogramma.pro. Впрочем, сама Каменских довольна своим видом, чувствуя себя красивой и счастливой.

Но и перед соблазнами певице устоять непросто. В Instagram она поделилась ироничным роликом, в котором пытается не сорваться на посыпанные пудрой пончики, но в итоге решает съесть клубнику.

Самый непростой ежедневный выбор для каждой девочки. Знакомо? Мне — очень! — написала Каменских.

Она призналась, что время от времени всё-таки балует себя вкусностями, съедая понемногу что-нибудь из запретного списка. «Я тоже живой человек», — объяснила Каменских.

Ранее, как писал NEWS.ru, её супруг Алексей Потапенко, больше известный под сценическим псевдонимом Потап, поделился с поклонниками фотографией, сделанной на отдыхе у тёщи. Мама Анастасии угостила звёздную чету гречкой со сметаной и ягодами из своего сада.