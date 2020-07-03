«Здравствуй, родное село»: Потап показал угощения от тёщи

https://static.news.ru/photo/13a34ae6-bde1-11ea-a078-fa163e074e61_660.jpg Фото: realpotap/instagram.com

Украинский певец Алексей Потапенко, больше известный под сценическим псевдонимом Потап, поделился с поклонниками фотографией, сделанной на отдыхе у тёщи. Мама исполнительницы Анастасии Каменских угостила звёздную чету гречкой со сметаной и ягодами из своего сада.

Помимо этого, дружное семейство приятно провело время за чаепитием.

Но главная, как, впрочем, и единственная, на фотографии — его жена Анастасия. При этом она изображена в своей естественной красоте — без косметики и с волосами, собранными наверх в пучок.

В гостях у мамы Настечки Каменских. Здравствуй, родное село. Как же долго меня не было, — подписал Потап снимок в Instagram.

Как отмечает издание Teleprogramma.pro, мать Анастасии — достаточно известная на Украине личность. Лидия Каменских — певица Национального академического народного хора имени Г. Г. Верёвки. Сейчас женщине 65 лет, и дочь старается как можно чаще приезжать к ней в гости.

Отец Анастасии — Алексей Жмур — также известен у себя на родине. В молодости он был капитаном волейбольного клуба «Динамо». Потом он стал концертным директором того же хора. Он очень любит свою именитую дочь, которая родилась в его втором браке.

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу чуть больше года назад, она состоялась вдали от любопытных глаз — в США. Пара много лет выступала вместе, но годы спустя оба поняли, что созданы друг для друга. Ради своей нынешней супруги Потап развёлся со своей предыдущей женой, от которой у него есть сын.

Как писал NEWS.ru, в конце мая Потап поздравил Анастасию с ситцевой свадьбой. В честь торжественной даты он опубликовал фотографию с прошлогоднего торжества. А несколько дней назад певица поделилась с поклонниками трогательной историей о своей свадьбе и обнародовала ещё несколько фотографий.