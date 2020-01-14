https://static.news.ru/photo/ff98affc-375b-11ea-8ae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Александр Серов получил огнестрельное ранение. 68-летнему музыканту прострелили ногу во время потасовки возле одного из подмосковных ресторанов.

Я отдыхал в кафе. Там началась потасовка — вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски, — рассказал артист StarHit.

Однако, по словам артиста, разговора не получилось. Один из оппонентов достал травматический пистолет и выстрелил певцу в ногу. Серова доставили в больницу. Медики института хирургии им. Вишневского оперативно достали из его ноги пулю и обработали рану.

Не переживайте, здоровью сейчас ничего не грозит. Спасибо врачам, которые поставили на ноги. Правда, теперь я прихрамываю, — поделился музыкант.

Инцидент произошёл в конце 2019 года. В настоящее время Серов продолжает оставаться под наблюдением врачей. Он регулярно приезжает на осмотр. В полицию, по его словам, он не обращался, поэтому обидчик остался безнаказанным.

Ранее Серов нелестно высказался о вокальных данных дочери Мишель. Он заявлял, что 26-летняя наследница не впечатлила его вокалом, поэтому совместного дуэта отца и дочери не будет. На данный момент Мишель Серова живёт за счёт мужа, хотя и от помощи отца она бы тоже не отказалась, писал NEWS.ru.