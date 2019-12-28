https://static.news.ru/photo/1acfbf18-2b86-11ea-8833-fa163e074e61_660.jpg Александр Серов Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Певец Александр Серов нелестно высказался о вокальных данных дочери Мишель. Он заявил, что 26-летняя наследница не впечатлила его вокалом, поэтому совместного дуэта отца и дочери не будет.

По словам Мишель, отец недоволен, что она мало внимания уделяет пению, пренебрегает уроками.

Папа говорит, что мне до певицы как до луны, — пожаловалась девушка в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ .

Мишель Серова недавно вышла замуж, поэтому всё свободное время уделяет семье. Серов отнёсся к зятю холодно и отстранённо. Когда Роман — избранник Мишель пришёл в дом свататься, певец отнёсся к нему насторожённо и даже был суров.

На данный момент Мишель Серова живёт за счёт мужа, хотя и от помощи отца она бы тоже не отказалась.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Александр Серов увеличил сумму иска к производителю шоу «Пусть говорят», компании «Директ» и Первому каналу до 7 млн рублей. Представитель артиста заявил, что теперь, помимо миллионной выплаты по договору за участие в ток-шоу, истец требует по 3 млн с каждого из соответчиков для компенсации убытков.