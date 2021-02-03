Песня Queen названа самой поднимающей настроение при пандемии

https://static.news.ru/photo/53c057cc-7c10-11e9-a8f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Песня группы Queen Don't Stop Me Now признана композицией, которая лучше всего поднимает людям настроение в период пандемии коронавируса. Соответствующее исследование провели в Великобритании.

На втором месте оказалась Dancing Queen от ABBA. Замыкает тройку песен-оптимистов композиция Bon Jovi Living on the prayer, сообщает Daily Mail.

Среди участников исследования 85% заявили, что музыка играет важную роль в их жизни и прослушивание любимых песен важно для сохранения психического и физического здоровья.

Ранее NEWS.ru писал, что в этом году международный музыкальный конкурс «Евровидение», который намечен на май 2021 года, не сможет пройти в традиционном формате из-за пандемии коронавируса, заявили организаторы мероприятия. При этом окончательный формат проведения конкурса ещё не определён.