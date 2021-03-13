«Паразитируют на наших кошельках»: россияне ужаснулись роскошью Ивлеевой

https://static.news.ru/photo/6a2b1fd2-8475-11eb-a56c-96000091f725_660.jpg Настя Ивлеева и Ксения Собчак Фото: .instagram.com/xenia_sobchak/

Россияне возмущены показной роскошью на вечеринке Ивлеевой. Блогерша собрала в ресторане в центре Москвы самых богатых и знаменитых, и сама не ударила в грязь лицом.

Праздник телеведущая закатила в маскарадном стиле. Гости щеголяли друг перед другом нарядами, сама виновница торжества оделась в развратную монашку с глубоким декольте, золотым крестом на поясе и непомерно длинными ногтями.

Ивлеева появилась в зале очень эффектно: в окружении танцоров и катающихся вокруг мотоциклистов, пишет KP.RU.

Но зал буквально ахнул, когда на вечеринке появились Пугачёва и Галкин: заманить куда-то эту пару практически невозможно. Пугачёва предстала в мини-шортиках и ободке с пышным бантом. Галкин показался в гусарском верхе с голыми коленками.

Шампанское на мероприятии лилось рекой, юбиляршу засыпали золотом и бриллиантами, сама она явно была счастлива от того, как ей удалось сверкнуть деньгами и фантазией в кругу богатых и известных.

Всё великолепие вечеринки можно было наблюдать в соцсетях. Ивлеева, не стесняясь, хвасталась роскошью и обилием звёзд на своём 30-летии. Но реакция простых россиян на безумный шик блогерши стала обратной.

Никто Ивлееву не поздравлял, не думал желать ей приятностей. Наоборот, на блогершу посыпались обвинения, что она устроила пир во время чумы. Перенёсшие пандемию, связанные с ней кризис и безработицу люди с горечью отмечали, что кто-то на этом неплохо заработал. Народ не стеснялся в выражениях насчёт показной роскоши и выброшенных денег.

«Ярмарка тщеславия», «Ужас просто», «Сплошные фрики. Пир во время чумы», писали пользователи.

«Пугачёва красуется на вечеринке какой-то блогерши...», «До чего докатилось наше общество?!», прошлись по знаменитостям простые зрители.

«Ком слёзный в горле стоит от такой „элитки“, ненависть к ней становится всё сильнее», «Цирк уродов!», «Бал всех изгнанных», «Почему у нас фрики процветают, а рабочие люди влачат нищенское существование? Это же уму непостижимо устраивать вечеринки на миллионы», «Эти тусовочники паразитируют на наших кошельках через наших детей и внуков», возмущался народ.

«Как стыдно за всех этих звезд», «Прожигают свою жизнь. Напоминает Америку начало ХХ века», «Зачем нормальным людям показывать весь этот шабаш?», с горечью вопрошают те, ради кого, собственно, и работают звёзды шоу-бизнеса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Настя Ивлеева потратила на вечеринку в честь своего 30-летия около 10 млн рублей. Такую цифру привёл организатор и ведущий мероприятий Сергей Пчела.