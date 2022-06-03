«Останется на ее совести»: Толмацкий про отношение Нетребко к России Толмацкий назвал отказ Нетребко петь в России «версией предательства»

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Анна Нетребко

Музыкальный продюсер и бизнесмен Александр Толмацкий прокомментировал решение оперной певицы Анны Нетребко не выступать в ближайшее время в России. Он заявил NEWS.ru, что это «некая версия предательства», которая останется на совести таких людей.

Конечно же, это некая версия предательства, но я считаю, что все это должно оставаться на их совести. Это их личный выбор, — заявил Толмацкий.

По словам продюсера, больше известного как отца Кирилла Толмацкого (Децла), есть люди, которые рассматривают свою родину просто как средство для зарабатывания денег, а есть патриоты, которые при любых обстоятельствах будут оставаться со своей страной, при этом абсолютно неважно, права ли родина в данный момент или нет.

Он также добавил, что остаётся вопрос, что такие люди, как Нетребко, будут делать потом, когда ситуация разрешится и страна продолжит своё существование.

Скажу больше: и Россия останется Россией, в этом у меня нет никаких сомнений, — резюмировал он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал позицию певицы в отношении спецоперации РФ на Украине. Он заявил, что её жажда обогащения и славы перевесила любовь к Родине. По мнению Володина, «иначе как предательством это не назовёшь».