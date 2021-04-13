Ольгу Бузову взяли в жюри КВН

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Российская телеведущая и певица Ольга Бузова решила принять участие в передаче КВН в качестве члена жюри. Об этом она рассказала сама в своих социальных сетях.

Оказывается ещё столько всего мне предстоит сделать впервые. Осторожно, говорят перед этой девочкой рано или поздно открываются все двери. Сегодня был потрясающий день. И исполнилась ещё одна моя мечта, — написала она в Instagram.

Она отметила, что вместе со своей семьёй в детстве смотрела КВН. Это была традиция, и она всегда мечтала «хотя бы просто оказаться в этом легендарном зале и увидеть своими глазами это всё».

Но сегодня моя мечта превзошла себя. Я оказала в жюри КВН. Рядом со мной был Юлий Соломонович Гусман. На сцене по традиции стоял Александр Васильевич Масляков. Когда он вышел на сцену и объявил начало игры, у меня аж мурашки побежали, — добавила артистка.

Она призналась, что для неё это большая честь.

Ранее NEWS.ru писал, что Бузова не будет вести шоу «Дом-2» на телеканале «Ю», под неё могут сделать отдельную программу на ТНТ.