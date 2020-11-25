Ольга Слуцкер рассказала о борьбе Валентина Юдашкина с онкозаболеванием

https://static.news.ru/photo/19e56992-2f7a-11eb-a70f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известие о страшном диагнозе дизайнера стало громом с ясного неба для семьи и друзей Валентина Юдашкина, но кутюрье проявил мужество в борьбе с болезнью, рассказала президент сети фитнес-клубов Ольга Слуцкер.

Почувствовал себя плохо модельер в 2016 году во время отпуска — у него начала болеть голова. Сначала мужчина не придал значения недомоганию и просто стал пить обезболивающие, но они не помогали, даже когда он увеличил дозу. Юдашкин обратился к врачу, который после обследования направил его к онкологу. Так выяснилось, что болезнь зашла достаточно далеко, поделилась Слуцкер.

И вот день рождения Вали, октябрь... Валя отмечал дома. Я приехала чуть с опозданием с работы, уже были гости. Естественно, Алла Борисовна с Максимом, Буйновы, Достманы — несколько пар. И я увидела во главе стола сидит как мальчик худенький Валя, ему трудно было сидеть прямо — сидит, сутулясь. На тот момент Валя за 20 дней перенёс четыре полостные операции, — рассказала бизнесвумен в эфире YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света».

По словам подруги семьи, жена Юдашкина, Марина, в ответ на советы оградить мужа от всего и дать ему возможность сосредоточиться на своём здоровье, заявила, что модельер будет «жить, как жил, как он любит жить». То есть, продолжит работать, появляться на публике и даже подготовит очередной показ. Выбранная стратегия принесла свои плоды — Юдашкин трудится, выходит в свет и путешествует.

Как писал NEWS.ru, в сентябре Юдашкин с женой Мариной поздравили детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина с Днём знаний. Об этом рассказал сам Галкин в своём Instagram. Модельер, несмотря на плохое самочувствие, пришёл в гости к певице и комику, чтобы подарить Гарри и Лизе сладости.