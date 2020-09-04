Юдашкин поздравил детей Пугачевой и Галкина с началом учёбы

https://static.news.ru/photo/9068ebf8-eebf-11ea-9100-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский модельер Валентин Юдашкин с женой Мариной поздравили детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина с Днём знаний.

Об этом рассказал сам Галкин в своём Instagram. Юдашкин, несмотря на плохое самочувствие, пришёл с супругой в гости к певице и комику, чтобы поздравить с началом учебного года их детей — Гарри и Лизу.

В качестве подарка они принесли торт в виде цифры «1», украшенный ягодами и фруктами. Кроме того, Юдашкины преподнесли Гарри и Лизе пирожные в виде божьих коровок.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты подсчитали, какую сумму пришлось отдать родителям за школьный набор канцелярских принадлежностей к 1 сентября. В него вошло 13 наименований: ножницы, линейка, пластилин, пенал, тетради, подставка, фломастеры, ручки, карандаши, рюкзак (ранец), а также кисточки, краски и альбом для рисования.