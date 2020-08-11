Никита Ефремов рассказал о домогательствах со стороны мужчины

https://static.news.ru/photo/0f7edb02-dc0d-11ea-8eb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актёр Никита Ефремов рассказал о том, что в детстве стал жертвой домогательств со стороны мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации.

Об этом актёр сообщил после премьеры сериала «Хватит!». Соответствующее интервью опубликовано в Instagram Start.ru.

По словам Ефремова, это стало для него шоком. Инцидент произошёл на съёмках детского фильма.

В более-менее осознанном возрасте ко мне приставал мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации. И я никому не сказал, потом только позвонил маме, переселился. Не помню, в каком это было возрасте. Были всякие страхи, что это как-то не по-пацански, что я лох, что обо мне скажут, — рассказал Ефремов.

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Артист накричал на правозащитника, поставил под сомнение его юридическое образование, а также назвал все опубликованные видео с места аварии в центре Москвы фейками.