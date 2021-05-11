«Не загадываю ничего»: Светличная заговорила о смерти

https://static.news.ru/photo/ee0c65be-b2f5-11eb-bf09-96000091f725_660.jpg Светлана Светличная Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Актриса Светлана Светличная после ухудшения состояния заговорила о смерти. В интервью «Собеседнику» она призналась, что у неё «очень серьёзная история» болезни и ей едва хватает сил вставать с постели.

Это голова... голова, которую хотели скинуть. Вы знаете, я нездорова, меня кидает, нет сил из-за этой травмы. Поэтому солнце светит, а у меня радости нет, я не знаю, дойду я до магазина или нет, — поделилась артистка.

Светличная отметила , что несмотря на предстоящий 81-й день рождения, настроение у неё не праздничное. По её словам, сейчас она уже ничего не загадывает.

Детям сказала, что надеюсь на них, что они не оставят меня и похоронят достойно. Если бы вы себя чувствовали так, как я себя ощущаю при каждом выходе из дома, — сказала она.

Актриса добавила, что ещё совсем недавно могла пробежать стометровку и станцевать, а сейчас все подобные желания исчезли.

Ранее в клинике, где Светличная проходила лечение, заявили, что артистка после госпитализации с подозрением на инсульт начала забывать своих знакомых.