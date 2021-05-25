«Не смог пройти мимо»: Билан спародировал прогулку «маэстро» Понасенкова

https://static.news.ru/photo/da85f58c-bd63-11eb-9a09-96000091f725_660.jpg Евгений Понасенков Фото: evgenii_ponasenkov/instagram.com

Российский исполнитель Дима Билан опубликовал на личной странице в Instagram пародию на известное видео с публицистом Евгением Понасенковым, которого в Сети называют «маэстро». Певец прогуливается около дома под ту же музыку — хит британца Джей Шона Ride It.

Не смог пройти мимо, по мотивам Маэстро, — написал исполнитель.

Клип с Понасенковым стал мемом в TikTok — юзеры представляли, что блогер пропускает учёбу или работу и не волнуется по поводу опоздания на встречу. На кадрах Билан прошёлся по небольшой лужайке в халате и тапочках с задумчивым лицом. Подписчики отметили изобретательность музыканта, похвалив за креатив и подаренное хорошее настроение.

Накануне Понасенков принял участие в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он назвал себя «достойнейшим» гостем программы, а также рассказал ведущему о «приматах», постоянно пишущих ему в социальных сетях и не понимающих его успеха. Ургант отметил, что Понасенков — «первый человек, который действительно выглядит как настоящий маэстро».