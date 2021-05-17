«Маэстро» Понасенков рассказал Урганту о пишущих ему «приматах»

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Российский публицист Евгений Понасенков принял участие в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он назвал себя «достойнейшим» гостем программы, а также рассказал ведущему о «приматах», постоянно пишущих ему в социальных сетях и не понимающих его успеха. Ургант отметил, что Понасенков — «первый человек, который действительно выглядит как настоящий маэстро».

Гость передачи показал в студии свою книгу, посвящённую войне 1812 года, а также раскрыл происхождение перстней на руке. Один из них является монетой императора Константина, якобы датированной примерно 310 годом нашей эры. Ургант также показал видео под песню Ride It, где Понасенков прогуливается в парке. Клип стал мемом в TikTok — юзеры представляли, что публицист прогуливает учёбу или работу и не волнуется по поводу опоздания на встречу. Журналист отметил, что позвал Понасенкова, чтобы узнать, «в чём заключается невероятная магия, исходящая от него».

В конце выпуска Ургант попросил Понасенкова что-нибудь исполнить, дабы «обозначить диапазон» перед грядущим концертом. Музыкант спел фрагмент «песенки Герцога» из оперы «Риголетто», а затем исполнил хит британца Джей Шона Ride It «в романсовом стиле», пока Ургант играл на рояле.

Ранее сообщалось, что шутка телеведущего Ивана Урганта может стать причиной закрытия его шоу на Первом канале. Подобного результата намерен добиваться лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В апреле политик в ходе заседания Госдумы заявил о том, что грядёт смена лидера КПРФ: вместо Геннадия Зюганова им якобы станет Юрий Афонин. Тогда Ургант в эфире своего шоу обратил внимание на взаимоотношения двух политических старожилов, сравнив их с семейной парой.