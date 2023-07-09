На конкурсе «Мисс Нидерланды» победила трансперсона

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Рикки Колле

22-летняя Рикки Колле одержала победу в конкурсе «Мисс Нидерланды», сообщает издание AD. Финал конкурса прошел 8 июля. В следующем году она представит Нидерланды на конкурсе «Мисс Вселенная».

Эта финалистка сияла на протяжении всего шоу и также добилась наибольшего прогресса в этом процессе. У нее сильная история с четкой миссией, — говорится в решении жюри.

В январе сообщалось, что обладательницей короны конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэль. Второе место заняла представительница Венесуэлы Манду Дудамель, третье — конкурсантка из Доминиканской Республики Андреина Мартинез.

8 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя россиян с Днем семьи, любви и верности, заявил, что закон, запрещающий смену пола в России, будет принят в течение месяца.

До этого Патриаршая комиссия Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала как можно скорее запретить смену пола в России. В заявлении комиссии говорится, что прирожденный пол человека является «даром Божьим», а право на смену пола противоречит традиционным религиозным ценностям.