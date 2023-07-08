Володин рассказал, сколько времени осталось у россиян на смену пола Володин: запрет на смену пола в России будет введен до конца июля

Фото: Государственная Дума

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Запрет на смену пола в России будет введен в течение июля, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что традиционные ценности важны для каждого россиянина, а попытки Запада навязать в России «чуждые псевдоценности» обречены на провал.

Традиционные семейные ценности важны для каждого из нас. <...> Вашингтон и Брюссель хотят навязать чуждые нам псевдоценности, разрушить идентичность нашего народа. Их планы обречены на провал. <...> В течение июля примем решение о запрете смены пола, — написал Володин.

Ранее Патриаршая комиссия Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала как можно скорее запретить смену пола в России. В заявлении комиссии, говорится, что прирожденный пол человека является «даром Божьим», а право на смену пола противоречит традиционным религиозным ценностям. Также в РПЦ призвали запретить усыновлять детей из России гражданам тех стран, в которых разрешена смена пола.

Тем временем «Коммерсант» выяснил, что законопроект о запрете смены пола могут отправить на дополнительное согласование в профильные ведомства, поскольку юристы и врачи написали критический отзыв на инициативу. В отзыве активистов говорится, что проект направлен на лишение доступа транссексуалов к медицинской помощи, а также их дискриминации в обществе.