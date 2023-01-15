Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница США Представительница США Р’Бонни Габриэль победила в конкурсе «Мисс Вселенная»

Фото: AP/TASS

Р’Бонни Габриэл

Обладательницей короны «Мисс Вселенная» стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэль. Второе место заняла представительница Венесуэлы Манду Дудамель, третье — конкурсантка из Доминиканской Республики Андреина Мартинез, передает РИА новости.

Победительнице конкурса 28 лет. Она занимается дизайном экологичной одежды, руководит фирмой, которая выпускает ее собственную модную линейку, а также работает в качестве модели.

Конкурс «Мисс Вселенная» 2022 года проходил в Новом Орлеане. Представительница России Анна Линникова была в числе 86 полуфиналисток, но в финал не попала. На предпоследнем этапе выбыла из борьбы также претендентка на корону от Украины Виктория Апанасенко.

Ранее сообщалось, что оргкомитет «Мисс Украина Вселенная» совместно с обладательницей титула «Мисс Украина Вселенная — 2021» моделью Анной Неплях призывал организаторов «Мисс Вселенная — 2022» отстранить от участия в конкурсе россиянку Линникову. Украинская модель также предложила «забанить Россию во всем цивилизованном мире».