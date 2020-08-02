Шоу-бизнес

Многодетная звезда «Универа» поразила поклонников постройневшей фигурой

07:03, 02 августа 2020
Мария Кожевникова Мария Кожевникова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Мария Кожевникова, исполнительница роли Аллочки в сериале «Универ», сумела удивить поклонников похудевшей фигурой. Мать троих сыновей долго не могла прийти в форму после третьих родов и в итоге добилась этого.

Не так давно Кожевникова побывала в детокс-клинике, где провела три дня. Актриса плавала в бассейне, парилась в бане, проходила обследование и читала книги. Она осталась в большом восторге от своего небольшого и полезного отдыха.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÐ°Ðº Ð¶Ðµ Ð½Ð° Ð¾ÑÐ´ÑÑÐµ Ð±ÑÑÑÑÐ¾ Ð»ÐµÑÐ¸Ñ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ, ÑÑÐ¸ Ð´Ð½Ñ ÐºÐ°Ðº ÑÑÐ¸ ÑÐ°ÑÐ° Ð¯ ÑÐ¶Ðµ ÑÐ¾Ð±Ð¸ÑÐ°ÑÑÑ Ð´Ð¾Ð¼Ð¾Ð¸ Ðº ÑÐ²Ð¾Ð¸Ð¼ Ð»ÑÐ±Ð¸Ð¼ÑÐ¼. Ð @verba_mayr ÑÑÐ¿ÐµÐ»Ð° Ð²ÑÐµ Ð¸ Ð´Ð°Ð¶Ðµ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐµ! ÐÑÐ¾ÑÐ»Ð° Ð²ÑÐ°ÑÐµÐ¸, ÑÐ´ÐµÐ»Ð°Ð»Ð° Ð²ÑÐµ Ð½ÐµÐ¾Ð±ÑÐ¾Ð´Ð¸Ð¼Ñ ÑÐ·Ð¸, Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ñ Ð¸ Ð¿Ð»ÑÑ ÐµÑÐµ ÑÐ°ÑÑÐ»Ð°Ð±Ð¸Ð»Ð°ÑÑ : ÐºÐ»Ð°ÑÑÐ½ÑÐµ Ð¼Ð°ÑÑÐ°Ð¶Ð¸, Ð¸ Ñ Ð¿Ð¾Ð´ Ð²Ð¿ÐµÑÐ°ÑÐ»ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ð¾Ñ Ð¿ÑÐµÑÑÐ¾ÑÐµÑÐ°Ð¿Ð¸Ð¸, Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð½Ðµ Ð´ÑÐ¼Ð°Ð»Ð°, ÑÑÐ¾ Ð¼Ð¾Ð³Ñ ÑÐ°Ðº Ð¿ÑÐ¾Ð²Ð°Ð»Ð¸Ð²Ð°ÑÑÑÑ Ð² ÑÐ¾Ð½, ÑÐ¸ÑÑÑÐ¸ ÐºÐ°Ð¸Ñ, Ð° ÐµÑÐµ Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¿ÑÐ¸ÑÑÐ½ÑÐ¸ Ð±Ð¾Ð½ÑÑ Ð² Ð²Ð¸Ð´Ðµ - 1,5 ÐºÐ³ Ð¡ÐºÐ°Ð½Ð´Ð¸Ð½Ð°Ð²ÑÐºÐ°Ñ ÑÐ¾Ð´ÑÐ±Ð°, Ð´ÑÑÐ°ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð°Ñ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÐºÐ°, Ð±Ð°ÑÑÐµÐ¸Ð½, Ð±Ð°Ð½Ð¸, ÐºÐ¸ÑÐ»Ð¾ÑÐ¾Ð´Ð½Ð°Ñ Ð±Ð°ÑÐ¾ÐºÐ°Ð¼ÐµÑÐ°... ÐÐ»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°ÑÑ ÑÐ¾ÑÑÑÐ´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð² @verba_mayr Ð·Ð° ÑÐ²Ð¾Ðµ ÑÐ°ÑÐ¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ðµ, Ð¾Ð±ÑÑÑÑ Ð½ÐµÐ¾Ð±ÑÑÑÐ½Ð¾Ðµ , Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ðµ, Ð¿ÑÐ¾ÑÐµÑÑÐ¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¼ Ð¸ Ð·Ð°Ð±Ð¾ÑÑ! P.S. Ð ÐµÑÐµ , ÑÑÑÐ´Ð½Ð¾ , ÐºÐ¾Ð½ÐµÑÐ½Ð¾, Ð¿ÑÐ¸Ð·Ð½Ð°ÑÑÑÑ, Ð½Ð¾ Ñ Ð²Ð¿ÐµÑÐ²ÑÐµ Ð·Ð° Ð»ÐµÑ Ð¿ÑÑÑ Ð½Ð°ÑÐ»Ð° Ð²ÑÐµÐ¼Ñ Ð¸ Ð·Ð°Ð»Ð¿Ð¾Ð¼ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ¸ÑÐ°Ð»Ð° Ð´Ð²Ðµ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸ ÐÐ´Ð½Ñ Ñ ÑÐ¶Ðµ ÐÐ°Ð¼ Ð¿Ð¾ÑÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð° Â«Ð Ð°Ð´Ð¸ÐºÐ°Ð»ÑÐ½Ð¾Ðµ Ð¿ÑÐ¾ÑÐµÐ½Ð¸ÐµÂ», Ð²ÑÐ¾ÑÐ°Ñ ÑÐ¾Ð¶Ðµ Ð½ÐµÐ¾Ð±ÑÐ¾Ð´Ð¸Ð¼Ð° Ð´Ð»Ñ Ð¿ÑÐ¾ÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¸ Ð¼Ð°Ð¼Ðµ - Â«Ð¢Ð°Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð¿Ð¾ÑÐ°Â» , Ð¿ÑÑÑÑ Ð½Ð°ÑÐ¸ Ð´ÐµÑÐ¸ Ð±ÑÐ´ÑÑ ÑÐ°Ð¼ÑÐ¼Ð¸ Ð´Ð¾Ð»ÑÐ±Ð»ÐµÐ½Ð½ÑÐ¼Ð¸ Ð¸ Ð¿ÑÐ¸ÑÐ¿Ð¾ÑÐ¾Ð±Ð»ÐµÐ½Ð½ÑÐ¼Ð¸ Ðº ÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¼Ð¸ÑÑ!

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÐ¾Ð¶ÐµÐ²Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð° ÐÐ°ÑÐ¸Ñ (@mkozhevnikova)

Фото в чёрном купальнике Кожевникова опубликовала на своей странице в Instagram. Наряд подчеркнул её стройные ноги и изящные изгибы. Также актриса уложила волосы и сделала изящный макияж.

Я уже собираюсь домой к своим любимым. А ещё у меня приятный бонус в виде минус 1,5 кг, — подписала фото героиня популярного сериала.

Поклонники сразу осыпали Кожевникову комплиментами. Они сравнили её с Джулией Робертс, назвали «необыкновенной красавицей» и отметили, что актриса с каждым разом становится «всё роскошнее».

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Мария Кожевникова призналась, что в 2013 году венчалась с бизнесменом Евгением Васильевым. При этом пара, у которой родились три сына, до сих пор не расписалась в ЗАГСе.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях