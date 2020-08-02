Многодетная звезда «Универа» поразила поклонников постройневшей фигурой

https://static.news.ru/photo/1cf37a94-d475-11ea-9b8e-fa163e074e61_660.jpg Мария Кожевникова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Мария Кожевникова, исполнительница роли Аллочки в сериале «Универ», сумела удивить поклонников похудевшей фигурой. Мать троих сыновей долго не могла прийти в форму после третьих родов и в итоге добилась этого.

Не так давно Кожевникова побывала в детокс-клинике, где провела три дня. Актриса плавала в бассейне, парилась в бане, проходила обследование и читала книги. Она осталась в большом восторге от своего небольшого и полезного отдыха.

Фото в чёрном купальнике Кожевникова опубликовала на своей странице в Instagram. Наряд подчеркнул её стройные ноги и изящные изгибы. Также актриса уложила волосы и сделала изящный макияж.

Я уже собираюсь домой к своим любимым. А ещё у меня приятный бонус в виде минус 1,5 кг, — подписала фото героиня популярного сериала.

Поклонники сразу осыпали Кожевникову комплиментами. Они сравнили её с Джулией Робертс, назвали «необыкновенной красавицей» и отметили, что актриса с каждым разом становится «всё роскошнее».

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Мария Кожевникова призналась, что в 2013 году венчалась с бизнесменом Евгением Васильевым. При этом пара, у которой родились три сына, до сих пор не расписалась в ЗАГСе.