«Маша даже не актриса»: Ольга Шукшина о сестре

Сестра актрисы Марии Шукшиной Ольга прокомментировала блокировку YouTube-канала своей родственницы. В беседе с порталом Day.ru она заявила, что не поддерживает позицию Марии по поводу вакцинации и считает, что сестра не имеет права высказываться на такие темы.

По её мнению, блокировка кaнала Марии абсолютно логична, ведь образования, чтобы говорить на тему вакцинации, у Мaрии нет. Ольге хотелось бы, чтобы Шyкшина сначала разобралась в своей семье, а потом уже занималась вопросами политики.

Она не профессор, она даже не специалист, у неё не было никакого образования. Маша даже не актриса, у неё диплом переводчика, — цитирует издание Ольгу.

Ранее актриса была упомянута в открытом письме российских медиков как противница вакцинации от коронавируса. Врачи пригласили её в числе прочих селебрити в «красную зону» для тяжёлых больных. В ответ Шукшина предложила обратиться с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину с призывом прекратить «вакханалию» в СМИ на тему прививок.

Позже Шукшина сообщила в Telegram, что её канал на видеохостинге YouTube был заблокирован. Причина ограничения доступа к аккаунту не уточняется.