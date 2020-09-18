Мама Давы ответила на слухи о его расставании с Бузовой

https://static.news.ru/photo/ddc01fec-f997-11ea-9aee-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/dava_mb

После того как певица, телеведущая и блогер Ольга Бузова удалила несколько фотографий своего возлюбленного рэпера Давида Манукяна со своей страницы в Instagram, подписчики начали говорить об их разрыве. Ясность в ситуацию внесла мама Давы Анна Манукян.

Семья рэпера живёт в Новосибирске, и сначала корреспонденты «КП-Новосибирск» обратились к близким возлюбленного звезды реалити-шоу «Дом-2». Они поведали журналистам, что Ольга и Дава поссорились, но о расставании они ничего не слышали.

Точку в этом вопросе поставила Анна Манукян.

Сплетни, — коротко ответила мама Давы.

В конце декабря 2019 года Бузова опубликовала на YouTube клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с Давидом Манукяном, что вызвало слухи об их романе, но всё встало на свои места в финале шоу «План Б». По задумке авторов программы, Ольга Бузова должна была найти жену Тимуру Батрутдинову, а он — мужа исполнительнице песни «Мало половин».

Однако всё пошло не по сценарию. Оказалось, что звезда уже несколько месяцев живёт с Манукяном. Именно из-за шоу пара не могла рассекретить свои отношения. Влюблённые даже сделали одинаковые татуировки. Они набили знак бесконечности на запястьях.

Ранее стало известно, что Давид Манукян замешан в махинациях с недвижимостью. Молодой человек всячески демонстрирует свои богатства в Instagram, однако за ним числится полумиллионный долг. Летом 2020 года пара отметила годовщину отношений и обменялась дорогими подарками. Бузова подарила любимому часы Rolex и браслет Mercury, а Манукян порадовал телеведущую набором украшений от Cartier из коллекции Love.

Как писал NEWS.ru, Киркоров сравнил отношения Бузовой с Манукяном со своими с Пугачёвой.