Мама Давы ответила на слухи о его расставании с Бузовой

После того как певица, телеведущая и блогер Ольга Бузова удалила несколько фотографий своего возлюбленного рэпера Давида Манукяна со своей страницы в Instagram, подписчики начали говорить об их разрыве. Ясность в ситуацию внесла мама Давы Анна Манукян.
Семья рэпера живёт в Новосибирске, и сначала корреспонденты «КП-Новосибирск»
Точку в этом вопросе поставила Анна Манукян.
Сплетни, — коротко ответила мама Давы.
В конце декабря 2019 года Бузова опубликовала на YouTube клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с Давидом Манукяном, что вызвало слухи об их романе, но всё встало на свои места в финале шоу «План Б». По задумке авторов программы, Ольга Бузова должна была найти жену Тимуру Батрутдинову, а он — мужа исполнительнице песни «Мало половин».
Однако всё пошло не по сценарию. Оказалось, что звезда уже несколько месяцев живёт с Манукяном. Именно из-за шоу пара не могла рассекретить свои отношения. Влюблённые даже сделали одинаковые татуировки. Они набили знак бесконечности на запястьях.
Ранее стало известно, что Давид Манукян замешан в махинациях с недвижимостью. Молодой человек всячески демонстрирует свои богатства в Instagram, однако за ним числится полумиллионный долг. Летом 2020 года пара отметила годовщину отношений и обменялась дорогими подарками. Бузова подарила любимому часы Rolex и браслет Mercury, а Манукян порадовал телеведущую набором украшений от Cartier из коллекции Love.
Как писал NEWS.ru, Киркоров сравнил отношения Бузовой с Манукяном со своими с Пугачёвой.
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