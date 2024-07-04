Максим Галкин: последние новости, слухи о разводе, скандал с Вайкуле

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Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может находиться на грани развода с Аллой Пугачевой. Какие еще последние новости о комике известны сегодня, 4 июля?

Правда ли, что Пугачева и Галкин разводятся

В отношениях Максима Галкина и его жены, народной артистки СССР Аллы Пугачевой, наступил разлад, заявил NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. По его словам, артисты сейчас находятся на грани развода, однако желание исполнительницы расторгнуть брак не поддерживают ее родственники.

Барецкий утверждает, что инициатором разрыва отношений стала Пугачева и, когда она оказалась без поддержки детей и внуков в данном вопросе, он посоветовал ей временно прекратить с ними общение.

«Это я посоветовал Алле Борисовне на фоне разлада отношений с Галкиным временно не общаться с родственниками. Также на фоне данного разлада может возникнуть множество юридических вопросов. Насколько мне известно, Пугачева — инициатор этого всего, Галкин там препятствует», — утверждает Барецкий.

Шоумен отметил, что все близкие звездной семьи выступают за сохранение брака Галкина и Пугачевой.

«Там такое семейное болото. В семье Пугачевой все настроены против возможного развода звездной пары. Может, ей обидно, что нет поддержки от близких», — добавил он.

Фото: Никеричев Андрей/АГН «Москва» Алла Пугачева и Максим Галкин

Что известно об отъезде Галкина в Латвию

Максим Галкин в августе планирует дать несколько концертов в Латвии. Комик планирует выступить в Юрмале и других городах страны. Цена билетов на его выступления доходит до €200 (более 20 тысяч рублей).

Поклонники возмутились и назвали стоимость слишком высокой. После этого юморист отключил возможность комментирования публикации.

В анонсе мероприятия сообщается, что концерты Галкина пройдут в Лиепае, Даугавпилсе и Юрмале. Стоимость билета на выступление начинается от €60 (примерно шесть тысяч рублей).

Что известно «денежном скандале» Галкина и Вайкуле

Латвийская певица Лайма Вайкуле готовится организовать очередной фестиваль «Рандеву» в Юрмале, где в прошлом году появились Алла Пугачева и Максим Галкин.

По данным aif.ru, несмотря на дружеские отношения Вайкуле и Пугачевой, между звездной семьей и артисткой прошлым летом разразился денежный скандал: якобы Пугачева затребовала за появление на сцене €250 тысяч, а ее супруг — €150 тысяч.

В итоге артисты договорились, что Пугачева просто будет сидеть в зале, а Галкин со своего места на латышском исполнит песню «Листья желтые». Как сообщает источник, комик получил свой гонорар в Латвии позднее, когда Вайкуле посоветовала местному миллионеру Юлию Круминьшу позвать юмориста на свой юбилей.

В этом году речь о визите Пугачевой и Галкина на «Рандеву» идет в формате «возможно».

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