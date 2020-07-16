Так лучше для ребёнка: Лопырёва объяснила развод Харламова и Асмус

https://static.news.ru/photo/1f81dac0-c779-11ea-b52b-fa163e074e61_660.jpg Виктория Лопырёва Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Модель, блогер и телеведущая Виктория Лопырёва поддержала шоумена Гарика Харламова и актрису Кристину Асмус в их решении развестись. По её словам, это почти наверняка осознанный и правильный выбор.

Перед обоими открылись новые, более удачные дороги, выразила уверенность она. Вместе с тем девушка выразила сожаление из-за того, что звёздная пара распалась, так как они — «классные ребята».

Если два осознанных человека приняли такое решение, значит, они сделали лучше для всех: и для себя, и для своего ребёнка, который не будет расти в негативных эмоциях, — цитирует Лопырёву Teleprogramma.pro.

Модель предположила, что и Харламов, и Асмус смогут стать счастливее после развода, отметив, что никто не знает истинных причин их расставания.

Первые слухи о разладе в звёздной паре появились незадолго до премьеры фильма «Текст» в октябре 2019 года. Она сопровождалась скандалом вокруг Асмус из-за съёмок в предельно откровенных постельных сценах. Некоторые зрители решили, что актриса по-настоящему изменила мужу. Тот же напоминал, что его супруга является актрисой, а сцена была необходима для сюжета.

Незадолго до этого, в сентябре, на кинофестивале «Евразийский мост» Асмус заметили без обручального кольца. Однако тогда она утверждала, что они оба кольца не носят.

В конце июня 2020 года стало известно, что актеры действительно разводятся. Харламов это традиционно отрицал, заявив, что решение подать заявление о расторжении брака — игра на публику ради интернет-шоу Comment Out. Однако Асмус подтвердила, что их брак действительно распался. По её словам, именно она стала инициатором разрыва. Однако, по некоторым данным, инициатива принадлежала Харламову.

Сейчас поклонники и звёздная тусовка судачат о возможных причинах разрыва. Наиболее вероятной называют скверный характер шоумена. В ответ тот, чтобы пресечь нарастание домыслов, предложил смакующим развод людям собственный список из трёх десятков причин. Он назвал себя тираном, мракобесом, алкашом и присовокупил к ним ещё множество нелестных эпитетов.

Харламов и Асмус объявили о разрыве спустя восемь лет совместной жизни. При этом ещё совсем недавно такого финала ничто не предвещало: пара обзавелась новым домом, в котором собиралась делать ремонт. Пока что супруги договорились только о воспитании дочери. Девочка останется с матерью и будет проживать с ней в загородном доме. Что касается раздела имущества и алиментов, то тут, судя по всему, без разногласий не обошлось: Харламов потребовал разделить нажитое за совместную жизнь через суд.