Инициатором развода с Кристиной Асмус оказался Гарик Харламов

Появились новые подробности о разводе комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Выяснилось, что инициатором разрыва был сам шоумен.
Как
На данный момент супруги договорились только о воспитании дочери. Девочка останется с матерью и будет проживать с ней в загородном доме.Что же касается раздела имущества и алиментов, то, по всей видимости, избежать этого не удастся. Харламов потребовал разделить нажитое за совместную жизнь через суд.
Одной из вероятных причин называли также скверный характер Харламова. В ответ комик, чтобы пресечь нарастание домыслов, предложил смакующим развод людям собственный список из трёх десятков причин. Он назвал себя тираном, мракобесом, алкашом и присовокупил к ним ещё множество нелестных эпитетов, писал NEWS.ru.
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