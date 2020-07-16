Инициатором развода с Кристиной Асмус оказался Гарик Харламов

https://static.news.ru/photo/2e25a804-c76f-11ea-bf00-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов Фото: garikkharlamov/instagram.com

Появились новые подробности о разводе комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Выяснилось, что инициатором разрыва был сам шоумен.

Как сообщает telegram-канал Mash, что стало причиной такого решения резидента Comedy Club, пока неизвестно. Ранее СМИ писали, что на разрыве настояла сама Асмус, уставшая от постоянных пьянок и скверного характера своего мужа.

На данный момент супруги договорились только о воспитании дочери. Девочка останется с матерью и будет проживать с ней в загородном доме.Что же касается раздела имущества и алиментов, то, по всей видимости, избежать этого не удастся. Харламов потребовал разделить нажитое за совместную жизнь через суд.

Одной из вероятных причин называли также скверный характер Харламова. В ответ комик, чтобы пресечь нарастание домыслов, предложил смакующим развод людям собственный список из трёх десятков причин. Он назвал себя тираном, мракобесом, алкашом и присовокупил к ним ещё множество нелестных эпитетов, писал NEWS.ru.

По слухам, резидент Comedy Club уже закрутил роман со звездой шоу «Однажды в России» Яной Кошкиной.