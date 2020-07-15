Стало известно, к кому ушёл Харламов после разрыва с Асмус

https://static.news.ru/photo/bdf22b22-c69f-11ea-a78b-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов Фото: garikkharlamov/instagram.com

Шоумен Гарик Харламов похоже перестал переживать из-за распавшегося брака с актрисой Кристиной Асмус. По слухам, резидент Comedy Club закрутил роман со звездой шоу «Однажды в России».

Как отмечает Teleprogramma.pro, речь идёт о Яне Кошкиной. Она, по данным издания, дружит с коллегой Харламова по сцене Тимуром Батрутдиновым. Ранее журналисты приписывали им роман. Сама Яна Кошкина говорила, что у неё есть возлюбленный, но отношения с ним она не будет демонстрировать на публику. Звезда якобы даже собиралась за него замуж, однако с тех пор прошло уже два года, а о дате торжества так и не было объявлено.

Как пишет «Собеседник», ранее Кошкина обращалась к Петру Листерману, чтобы он подобрал для неё богатого молодого человека для создания семьи. Теперь, судя по всему, в услугах сводника она не нуждается. Поклонники ждут, что в ближайшее время она объявит об отношениях с комиком.

О разводе Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили в конце июня 2020 года. У звёздной пары есть шестилетняя дочь.

Асмус настаивает, что именно она приняла решение расстаться. Некоторые коллеги Харламова предположили, что конец браку положили откровенные съёмки Асмус в фильме «Текст». Одной из вероятных причин называли также скверный характер Харламова. В ответ комик, чтобы пресечь нарастание домыслов, предложил смакующим развод людям собственный список из трёх десятков причин. Он назвал себя тираном, мракобесом, алкашом и присовокупил к ним ещё множество нелестных эпитетов, писал NEWS.ru.