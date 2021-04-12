Лера Кудрявцева надавила на Алану Мамаеву, чтобы она подала на алименты

https://static.news.ru/photo/aca9ff3c-9c0c-11eb-b082-96000091f725_660.jpg Фото: НТВ / youtube

Супруга российского футболиста Павла Мамаева Алана рассказала, что не стала подавать на алименты и не планирует этого делать в будущем, потому что обо всём договорилась с мужем. Пара воспитывает четырёх детей, включая сына Аланы от первого брака и решила не посвящать детей в детали развода.

Дети даже не знают ничего. У нас всё по-прежнему. Паша ночует на базе, а днём приезжает к нам, ходим с детьми в кино и так далее, — объяснила Мамаева на шоу «Звёзды сошлись», посвящённом изменам знаменитостей.

Ведущая передачи Лера Кудрявцева, как и остальные приглашённые гости начали давить на девушку, советуя ей срочно подать на алименты и стрясти с футболиста всё, что только можно.

Алана, хватит быть наивной, это пока [Павел Мамаев тратит деньги на детей]. А если найдётся какая-нибудь девушка... А она найдётся через какое-то время и скажет: «Паш, ну-ка, знаешь, давай прекращай помогать». У них родятся свои дети, — отметила Кудрявцева.

На что Мамаева заметила, что её первый ребёнок Павлу вообще никто, но он тем не менее за восемь лет стал ему отцом, усыновил его и неоднократно доказывал, что он никогда не бросит детей.

10 марта 2021 года Алана Мамаева объявила о разводе с Павлом. Причиной стали его постоянные измены и в частности интрижка с испанской моделью, писал NEWS.ru.