Квартира жены Шаляпина выставлена на продажу в Канаде

Адвокат Александр Бенхин обнаружил одно необычное обстоятельство смерти жены Прохора Шаляпина Татьяны Клаудии Дэвис. Квартира канадской миллионерши была выставлена на продажу, пока та находилась в коме, сообщает Пятый канал.

Апартаменты находятся в центре Оттавы, они включают две комнаты и две ванные. Согласно объявлению, которое появилось 24 сентября, в квартире сделан свежий ремонт, есть огромный балкон, дизайнерская мебель и гранитные столешницы. Стоимость жилья — 400 тысяч канадских долларов, это больше 23 млн рублей.

Сама бизнесвумен выставить на продажу свою квартиру не могла, так как уже около месяца находилась в коме. Это, по мнению адвоката, снова заставляет сомневаться в подлинности смерти супруги певца. Однако ряд других обстоятельств подтверждает, что Шаляпин всё же стал вдовцом.

В частности, в канадском аналоге ЗАГСа есть сведения о том, что женщина по имени Татьяна Клаудиа Дэвис действительно умерла. Сообщение с таким же содержанием опубликовано на сайте адвокатской палаты, так как женщина владела адвокатскими конторами.

Ранее сообщалось, что блогер Лена Миро считает, что Прохор Шаляпин получит наследство умершей жены независимо от брачного контракта. По её мнению, роль тут играет другой документ — завещание.