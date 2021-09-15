Концерты Бузовой отменили из-за низкого спроса на билеты

Концерт певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Вологде отменили из-за низкого спроса на билеты, также ранее был отменён концерт исполнительницы в Череповце по неизвестным причинам. Об этом сообщает портал 78.ru.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и надеемся на понимание, — говорится в официальном сообщении Дворца спорта в Вологде.

Выступление Бузовой должно было состояться 29 сентября на концертной площадке Дворда спорта, всем купившим билеты будут возвращены деньги. Средства вернут и тем, кто хотел попасть на концерт исполнительницы на Ледовой арене Череповца.

Ранее заслуженный артист России Игорь Саруханов признался, что считает себя первым учителем по вокалу Ольги Бузовой. По его словам, когда они встретились, телеведущая совсем не умела петь.