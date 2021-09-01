Заслуженный артист России назвал себя первым учителем пения Бузовой

Заслуженный артист России Игорь Саруханов признался ведущему Вадиму Манукяну, что считает себя первым учителем пения Ольги Бузовой. На тот момент, когда они встретились, телеведущая не отличалась вокальными данными, чтобы выступать на достойном уровне.

Мы пересекались не просто: я учил её петь, — признался Саруханов во время записи шоу «Давай поговорим».

Он рассказал, что в 2006 году его пригласили на телешоу «Дом-2», чтобы провести мастер-класс по вокалу для Бузовой. Тогда будущая певица участвовала в рамках телепроекта в конкурсе красоты, одним из этапов которого было вокальное состязание. Дуэт выступил с песней Саруханова «Ты, ты, я, я».

При этом заслуженный артист не стал прямо отвечать на вопрос об успехе своей подопечной, заявив, что «спели, спели живьём».

Ранее стало известно, что ради участия в спектакле «Чудесный грузин» МХАТа им. Горького Ольга Бузова решила подтянуть вокальные навыки. Об этом NEWS.ru рассказали в пресс-службе учреждения. Артистка снова сыграет певицу Беллу Шанталь. В театре отметили, что приглашать звезду в другие постановки пока не планируется.

