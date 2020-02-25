https://static.news.ru/photo/b11114b2-577e-11ea-8d93-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Классный руководитель Яны Рудковской София Егорова поделилась, какой была продюсер в школьные годы. Учительница убеждена, что характер будущей звезды закалился именно в старших классах.

Училась Рудковская хорошо, но на золотую медаль не дотягивала: она не могла справиться с математикой. Несмотря на то, что будущий продюсер зубрила и пересдавала, она получала только «четвёрки». Были у Рудковской проблемы и с физикой, поэтому она зубрила каждую страницу учебника.

По окончании школы она получила не золотую, а серебряную медаль, — цитирует учительницу StarHit.

Педагог вспоминает, что Рудковская пользовалась популярностью у мальчиков: она была красивой девочкой и умела хорошо выглядеть. Но одноклассницы Яну недолюбливали из-за активности и материальных возможностей. Рудковская была из обеспеченной семьи и могла позволить себе стильные вещи.

Она одевалась хорошо и со вкусом: химия, модные в те времена «накладные» плечи. Если нужно было провести какое-то мероприятие, то Яна вызывалась первой. Любила она быть на публике, — рассказывает София Фёдоровна.

Учительница уверена, что Рудковская всегда стремилась к организационной деятельности и бизнесу, она действовала по плану ещё с юности. Педагог добавляет, что Яна всегда хотела «жить красиво и хорошо». Она мечтала жить в Москве, открыть свой косметически салон и поэтому пошла в мединститут.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Яна Рудковская посетовала, что невесть кому достанутся её личные вещи. Вместе с семилетним сыном продюсер прошлась по своей гардеробной, где хранятся дизайнерские сумочки, обувь, аксессуары.