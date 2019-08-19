https://static.news.ru/photo/8df614a2-c25d-11e9-a34d-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Представитель певца Филиппа Киркорова отказался комментировать информацию о неоплаченных штрафах ГИБДД, которые, по некоторым данным, значатся за артистом. Речь идёт о возможной задолженности в две тысячи рублей за три нарушения ПДД.

Не комментируем, — сказал он РИА Новости.

Информацию о внесении Киркорова в базу Федеральной службы судебных приставов распространила газета «Комсомольская правда».

Ранее News.ru писал, что певец Филипп Киркоров на фестиваль «Жара» впервые привёз в столицу Азербайджана своих детей: семилетних Аллу-Викторию и Мартина. За день он показал им главные достопримечательности Баку.