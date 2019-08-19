Представитель певца Филиппа Киркорова отказался комментировать информацию о неоплаченных штрафах ГИБДД, которые, по некоторым данным, значатся за артистом. Речь идёт о возможной задолженности в две тысячи рублей за три нарушения ПДД.
Не комментируем, — сказал он РИА Новости.
Информацию о внесении Киркорова в базу Федеральной службы судебных приставов распространила газета «Комсомольская правда».
Ранее News.ru писал, что певец Филипп Киркоров на фестиваль «Жара» впервые привёз в столицу Азербайджана своих детей: семилетних Аллу-Викторию и Мартина. За день он показал им главные достопримечательности Баку.